Осторожно, тонкий лёд! В областном центре сотрудники МЧС провели профилактический рейд. Спасатели...

Осторожно, тонкий лёд! В областном центре сотрудники МЧС провели профилактический рейд. Спасатели искали неосторожных рыбаков и тех, кто нуждался в спасении. Кое-кто из сотрудников даже провалился под лёд. Естественно, специально. Подробнее - мой коллега Артём Яковенко.Чтобы провалиться под лёд необязательно прыгать, достаточно просто выйти на замерзший водоем. Но куда более важно знать, как действовать, если оказался в ледяной воде. На учениях спасатели моделируют именно такие ситуации.- Не паниковать! Постараться не попасть в воду с головой, развернуться в сторону, откуда вы пришли. Забраться на лёд и, внимание, перекатываясь, чтобы создать большую площадь опоры на лёд, в ту сторону, откуда пришли, передвигаться.Для большей уверенности сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой вот такое приспособление. Простое, но способное спасти жизни. Две отвертки связываются между собой обычной верёвкой.- В случае провала под лёд можно использовать. Достав, воткнуть и самого себя вытащить. Потому что голыми руками зацепиться за голый лёд весьма и весьма проблематично.Но всё же лучший способ защитить себя - просто не рисковать. Особенно в начале ледостава. Спасатели напоминают, безопасная толщина льда - от 7-ми сантиметров, в то время как сейчас он не дотягивает даже до четырёх.Евгений Мысев, старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Владимирской области:- Немаловажным фактором является однородность льда. Если морозы наступили и держались некоторое время, лёд, как правило, становится однородным, плотным. Имеет голубоватый оттенок. Если как сейчас происходит, то намерз, то оттепель - оттаял, то опять намерз. Лёд имеет пористую структуру. Даже при большей толщине будет наименее прочным.Тонкий лёд уже привёл к трагедии. Первыми жертвами стали сразу трое детей из посёлка Анопино Гусь-Хрустального района. Школьники погибли на озере Лосиха. Спасатели ежедневно проводят профилактическую работу и патрулируют водоемы Владимирской области. Сегодня рыбаков и любителей ледовых прогулок на реке Содышка не было.Борис Мельников, начальник управления гражданской защиты города Владимира:- Лёд неокрепший ещё, тонкий. Опасно ловить рыбу. Но вы знаете, любителей у нас много, ну, вы знаете. Вот по прошлому году мы можем сказать, что и 20, и 30 человек бывает, и до 50 человек. Сейчас в настоящее время видите потепление? Потому вода сверху стоит, от берегов промоины уже. Это не выдержит ни одного человека.В ближайшие дни погода в регионе, по прогнозам, вновь уйдет "в плюс", а это значит, что ситуация на льду станет ещё опаснее.Артём Яковенко, Семён Карпов. «Вести-Владимир»