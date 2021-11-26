Актер пережил немало трудностей и оставил актерскую карьеру после тяжелейших переломов обеих ног

Актер пережил немало трудностей и оставил актерскую карьеру после тяжелейших переломов обеих ногМихаил Казаков родился в 1988 году. В первый раз на экранах актер появился еще в детстве – он сыграл в 20 эпизодах киножурнала "Ералаш".После "Ералаша" артист снялся в телепередачах "Фитиль", "6 кадров" и получил роли в нескольких фильмах. Однако в 16 лет Казаков совершил поступок, который едва ли не перекроил всю его жизнь.В 2005 году будущая звезда "Папиных дочек" встала на защиту своей школьной подруги во время ее ссоры с 20-летним парнем. Михаил нанес молодому человеку несколько ножевых ранений. Парень скончался, а Казаков признался в содеянном и за непреднамеренное убийство. Через год, после примирения сторон, уголовное дело закрыли – Казаков вышел на свободу.Настоящую славу и любовь зрителей Михаил получил только после того, как появился в образе Полежайкина – двоечника и друга Галины Сергеевны в "Папиных дочках". Казаков снимался в проекте вплоть до его завершения. В 2013 году экранная история семьи Васнецовых закончилась, но с тех пор актер так и не получил более яркой и заметной роли. К тому же, с годами артист сильно изменился – он уже давно не похож на длинноволосого и крупного Полежайкина, которого знали все телезрители.Несколько лет назад Михаил полностью поменял свою внешность: сделал другую стрижку, отрастил щетину и сбросил 20 килограммов. Как признавался актер, для похудения ему – он избавился от лишнего веса благодаря ходьбе.Артиста можно назвать примерным семьянином. 10 лет назад он женился на девушке по имени Елена, которая уже тогда воспитывала маленькую дочку. Через год после свадьбы в семье случилось прибавление – у супругов родился сын Мирослав.Казаков неоднократно говорил, что не собирается полностью отдавать себя актерской карьере. Помимо съемок, артист проявил себя как ведущий мероприятий и бизнесмен: он открыл свой магазин одежды и несколько филиалов кадрового агентства "КиноДом". Однако в прошлом году с Михаилом случилось несчастье, которое сильно повлияло на его привычный образ жизни.В сентябре 2020 года стало известно, что , когда пытался запечатлеть пейзажи родной Твери. Мужчина сломал обе ноги, почти полгода провел в инвалидном кресле и прошел долгий путь к восстановлению. До сих пор Казаков и благодарит за спасение своего лечащего врача. 33-летняя Звезда "Папиных дочек" оставила актерскую карьеру и посвятила себя бизнесу – во всех начинаниях Михаила поддерживает семья.