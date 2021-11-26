Лолита гордится успехами единственной дочери, про которую ходило немало слухов с самого ее рождения

Лолита гордится успехами единственной дочери, про которую ходило немало слухов с самого ее рожденияЕва Цекало появилась на свет в 1998 году. Долгие годы общественность была уверена, что артистка родила дочь от Александра Цекало, с которым на тот момент жила уже десять лет. Однако через какое-то время после расставания с супругом Лолита призналась, что родила девочку от другого мужчины. Александр обо всем знал и вызвался оформить отношения с певицей официально еще до появления на свет Евы. К тому же, ребенку досталось отчество и фамилия отчима.Наследница Милявской родилась на шестом месяце беременности – ее вес составлял всего 1,2 килограмма. Долгое время врачи ставили девочке неправильные диагнозы, а поклонники предполагали, что проблемы со здоровьем дочери артистки связаны с аутизмом. Из-за многочисленных слухов и неоднозначной реакции общественности звезда перестала откровенничать о наследнице на долгие годы.Не так давно Лолита призналась, что у Евы была проблемы со зрением, из-за которых ей пришлось делать операцию за границей – сейчас девушка носит очки. По словам Милявской, у ее дочери был диагностирован , который проявляется в зацикленности на предмете и необходимости держать что-то в руках. Девушка замкнуто ведет себя в обществе, зато делает успехи в учебе. Лолита приложила много сил, чтобы Ева не отличалась от сверстников по развитию.С самого детства наследница артистки живет в Киеве вместе с бабушкой. Исполнительницу до сих пор обвиняют в том, что она не растила ребенка самостоятельно. По словам Милявской, она своей матери для ее же блага. Певица не хотела таскать Еву по гастролям и тем самым загубить ее здоровье. Лолита признавалась, что вместе ее мать и наследница преодолели большое количество проблем и болезней. Однако, как говорила звезда, ее заработок был для этого необходим.В этом году Еве Цекало исполнилось уже 23 года. В 2018 году она окончила школу и на филологический факультет, филиал которого есть в Киеве. Наследница певицы должна была уехать в Варшаву, чтобы продолжить обучение там, однако пандемия коронавируса внесла в планы свои коррективы. Ева продолжает жить в Украине вместе с бабушкой и в этом году перешла на четвертый курс. Артистка не может нарадоваться успехам дочери в учебе.Летом Милявская рассказывала, что ее наследница блестяще учится и получила всего одну четверку, из-за которой очень переживала. Ева боится подвести маму, а исполнительница пытается объяснить дочери, что неидеальная оценка – это пустяки. По словам Лолиты, ее наследница полностью сосредоточена на учебе и пока . Прославленная родительница ее в этом поддерживает.Этим летом певица наконец , которую не видела почти два года из-за пандемии коронавируса. Артистка замечательно провела время в Болгарии вместе со всей семьей и даже опубликовала несколько роликов с Евой в своем инстаграм-аккаунте.