26 ноября 2021 года православные чтут память Иоанна Златоуста, который являлся архиепископом Константинополя. Это церковный праздник в народе связывали с разными приметами.

26 ноября 2021 года православные чтут память Иоанна Златоуста, который являлся архиепископом Константинополя. Это церковный праздник в народе связывали с разными приметами.ИсторияДля того, чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к истории.Иоанн Златоуст жил в четвертом-пятом столетии, и его причислили ко Вселенским святителям и учителям. Таковых три: помимо Иоанна Златоуста это еще Василий Великий и Григорий Богослов.После смерти материИоанн принял монашество. Ему предлагали архиерейский пост, но он отказался посмирению. Четыре года молодой инок провел в пустыне, в уединении молясь Богу. В пятидесятилетнем возрасте Иоанн был рукоположенв епископы и занял место епископа Нектария на константинопольской кафедре. Святой скончался, приняв перед смертьюТаинства причастия и исповеди. Ему было примерно шестьдесят лет.Что нельзя делать 26 ноябряНаши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя заниматься тяжелой физической домашней работой. Также запрещено конфликтовать, скандалить и сквернословить. В этот православный праздник нельзя думать о плохом и давать деньги в долг. Нельзя 26 ноября стричь волосы, а также планировать крупные и дорогие покупки.Приметы и традицииВ этот церковный праздник молитвы Иоанну Златоусту направлены на спасение от потенциальных лжецов, мошенников и взяточников. Наши предки считали, что на Иоанна Златоуста надо путешествовать или планировать поездки, поскольку они будут удачными.Кроме того, было принято в этот православный праздник раздавать ненужные вещибедным. Много столетий назад появилась традиция со дня памяти Иоанна Златоуста всей семьейлепить пельмени. Наши предки говорили: если на ИоаннаЗлатоуста много налепить и съесть пельменей, в будущем году можно статьсчастливым и успешным.Если 26 ноября усиливается холод, то может бытьметель.Если небосвод усыпан яркими звездами – погода будетветреной и снежной.В течение дня порывистый ветер – к потеплению.Если утром инеем покрыты деревья, а днем дождит – вследующем году ждать богатого урожая.Если в этот день вороны каркают – будет оттепель.