Сегодня во Владимире в здании Палат Владимиро-Суздальского музея-заповедника вручали Всероссийскую...

Сегодня во Владимире в здании Палат Владимиро-Суздальского музея-заповедника вручали Всероссийскую правовую премию имени Михаила Михайловича Сперанского. Ее лауреатами в этом году стали председатель ЦИК РФ Элла Панфилова и заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров. Репортаж Веры Куликовой.Звуки вальса уносят в начало 19-го столетия. Эпоху реформ. Время расцвета Михаила Сперанского, великого законотворца, ближайшего сподвижника Александра Первого. Уроженца села Черкутино Владимирской губернии. Чьё имя носит всероссийская премия в области права. Награды этого года вместе с главой региона Александром Авдеевым вручал Павел Крашенинников, председатель Ассоциации юристов России, первый лауреат премии.Обладатели премии Сперанского этого года - Элла Панфилова, председатель российского Центризбиркома (она, к сожалению, приехать не смогла), и Александр Федоров, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации.Павел Крашенинников, председатель Ассоциации юристов России, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству:- Добросовестность и порядочность, такое последовательное следование, если так можно сказать, закону, конечно, я считаю, что оба лауреата в этом смысле образцы.С инициативой учреждения премии ещё в 2011-м году выступило владимирское отделение Ассоциации юристов России.По словам Александра Федорова, награда - большая честь. Заслуга всех, с кем довелось работать над совершенствованием российского законодательства. Вспоминает лауреат и слова самого Сперанского. "Законы существуют для пользы и безопасности людей".Александр Фёдоров, заместитель Председателя Следственного комитета РФ, лауреат премии Сперанского:- Премии всегда получать приятно. Это ни для кого не секрет. Для меня это и в личном плане очень знаково, потому что я родился в Ленинграде. Вырос рядом с Александро-Невской Лаврой. С Тихвинском кладбищем, где похоронен Михаил Михайлович Сперанский.От семинариста до создателя первого свода законов Российской империи. Таким был путь самого Сперанского. В следующем году Россия отметит 250-летие со дня рождения великого законотворца. Достойно эту дату отметит и Владимирская область, подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев. Регион бережно хранит память о Сперанском.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы не можем пройти мимо такой даты! Чтобы отдать дань уважения и нашему земляку, но и при этом привлечь действительно внимание молодежи, привлечь внимание юридического сообщества. Михаил Михайлович Сперанский был не только талантливый юрист, он был человеком, который свои лучшие человеческие качества отдал служению России.Стипендии регионального отделения Ассоциации юристов России сегодня получили лучшие студенты высших юридических и духовных учебных заведений области. Почётной грамотой отмечены и создатели музейно-выставочного зала имени Сперанского в селе Черкутино Собинского района.Вера Куликова, Мария Платанюк, Семён Карпов. "Вести-Владимир"