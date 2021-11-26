Сенатор Алексей пушков считает, что во всем виноваты авантюристы.

Сенатор Алексей пушков считает, что во всем виноваты авантюристы.На днях руководитель украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее страна стоит на коленях. И заинтересованные в этом лица сделали это намеренно.Сенатор Алексей Пушков поддержал ее в этом вопросе и назвал виновных в сложившемся критическом положении страны.По мнению сенатора, во всем виноваты безответственные авантюристы. Для них, по словам Пушкова, во главе угла стоят незыблемые мечты о членстве в ЕС и противозаконные идеи бандеровцев. Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале."Ее (Украину) поставили в это неприятное положение некомпетентные и безответственные авантюристы", – заявил Пушков. Его слова приводит сайт .Он подчеркнул, что именно из-за неправомерных и нерациональных действий нынешних украинских властей Незалежная вынуждена закупать газ по завышенным тарифам у европейских соседей, когда могла бы сотрудничать с Россией. А страдают на выходе простые граждане Украины, которые в сложившейся ситуации оказались на грани нищеты.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарно помощи жителям ДНР и ЛНР. В Евросоюзе призвали Россию отменить этот указ, так как он якобы противоречит Минским договоренностям.