Комплекс городского хозяйства Москвы подготовился к зиме еще в начале осени, чтобы ни один снегопад серьезно не повлиял на жизнь в мегаполисе.

Комплекс городского хозяйства Москвы подготовился к зиме еще в начале осени, чтобы ни один снегопад серьезно не повлиял на жизнь в мегаполисе.В интервью "РИА Новости" мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сегодня российская столица занимает первое место в мире по оперативности уборки снега. В этом сезоне на расчистку дорог готовы выйти 19 тысяч единиц техники и 30 тысяч средств малой механизации. К работе в "боевом режиме" могут приступить порядка 10 тысяч единиц специализированной техники.Кстати, в городе уже начали работать 56 снегоплавильных пунктов. Они могут растопить примерно 350 тысяч кубометров снега в сутки.После сильного снегопада необходимо до пяти дней, чтобы полностью убрать такой большой город. Все системы продолжает нормально функционировать сразу же, поскольку в первую очередь расчищаются подходы к остановкам, общественно значимым объектам, магистрали и трассы.Город должен быть готов к любым катаклизмам, чтобы не происходили аварии. Поэтому перед заморозками специалисты проверяют все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы.По словам Собянина, все городские системы, а также десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия готовились летом пройти зимний отопительный сезон."Я считаю, что они готовы, все работает в плановомрежиме", —сказал градоначальник.Устранить последствия нештатных ситуаций в Москве готовы свыше 1,4 тысячи аварийных бригад. Они могут выехать на помощь в любое время. У таких бригад есть специализированная техника и аварийные источники электро– и теплоснабжения.