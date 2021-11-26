В сети Интернет были выявлены аккаунты граждан, которые публично демонстрировали нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации.

«Сотрудниками Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в сети Интернет были выявлены аккаунты граждан, которые публично демонстрировали нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, пренебрежение нормами безопасности, а также действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Данная информация была направлена в столичную прокуратуру.Проведенная проверка подтвердила, что пользователями трех аккаунтов в популярной социальной сети нарушены требования Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».В настоящее время судом в полном объеме удовлетворены требования Прокуратуры города Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.Работа Госавтоинспекции по выявлению неприемлемого с точки зрения безопасности дорожного движения контента будет продолжена», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк