Согласно полученным результатам в пакетах находилось психотропное вещество – МДМА, массой более 70 граммов, а в свертках - наркотическое средство – мефедрон, массой около 2 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали приезжую женщину по подозрению в попытке сбыта наркотиков.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции в подъезде дома на Моршанской улице задержали 31-летнюю приезжую, которая при виде полицейских выкинула в окно пакетики с неизвестным веществом внутри. Также подозреваемая предприняла попытку выбросить в мусоропровод упаковочный материал - изоленту, пакетики, а также весы. В результате обследования территории, прилегающей к дому, полицейские обнаружили и изъяли свертки с содержимым, которые были направлены на исследование.Согласно полученным результатам в пакетах находилось психотропное вещество – МДМА, массой более 70 граммов, а в свертках - наркотическое средство – мефедрон, массой около 2 граммов. Со слов задержанной, данные вещества она собиралась сбыть посредством тайников-закладок на территории г. Москвы.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18