В ответ на расспросы полицейских 12-летняя девочка рассказала, что между ней и ее матерью произошла ссора, в ходе которой она убежала из дома...

«Сотрудники 5-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве обнаружили на улице девочку-подростка, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, и пришли ей на помощь», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе несения службы на проспекте Вернадского автоинспекторы заметили девочку в легкой одежде, которая шла по тротуару без обуви в сопровождении девушки.Для выяснения произошедшего их незамедлительно посадили в патрульный автомобиль, чтобы подросток мог согреться.В ответ на расспросы полицейских 12-летняя девочка рассказала, что между ней и ее матерью произошла ссора, в ходе которой она убежала из дома. На улице на нее обратила внимание отзывчивая девушка, которая предложила свою помощь.Сотрудники полиции связались с родственниками девочки. После этого подростка, а также сопровождавшую ее девушку доставили в Отдел МВД России по Ломоносовскому району для рассмотрения вопроса об оказании медицинской помощи и принятия мер реагирования. В отделе было установлено, что в медицинской помощи несовершеннолетняя не нуждается.В настоящее время школьница находится дома с матерью. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составлен протокол об административном нарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материал направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о постановке семьи на профилактический учет.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81