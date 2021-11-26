Подрядчик уже должен был приступить к финальной стадии работ, но из-за роста цен на материалы появилось отставание от графика.

Врио губернатора Александр Авдеев посетил деревню Вяткино Судогодского района, где строятся канализационные очистные сооружения. В 2021 году на реализацию проекта выделено свыше 160 млн рублей.На объекте выполнено бетонирование колонн и стен здания. Ведётся прокладка водопровода и канализации очищенных вод. Подрядчик уже должен был приступить к финальной стадии работ, но из-за роста цен на материалы появилось отставание от графика.«По некоторым позициям удорожание составило 100%. Кроме того, в последнее время наблюдается дефицит ряда стройматериалов», - объяснили представители компании «ТДМ» главе региона.Александр Авдеев намерен обсудить этот вопрос с коллегами.«Мы проведём рабочее совещание, чтобы досконально вникнуть в ситуацию, посмотреть другие технические решения, которые могли бы вписаться в смету, выяснить, где мы можем пойти на удорожание», – высказался он по результатам визита.