После проверки прокуроры направили иск в суд, который постановил обеспечить семью благоустроенными квадратными метрами.

Камешковская прокуратура обязала чиновников переселить семью из четырёх человек из аварийного дома. Он подлежит сносу.Цитируем пресс-службу прокуратуры Владимирской области:«Нахождение здесь жильцов нарушает их конституционные права».На самом деле ветхое здание давно должны были расселить, но власти решили потянуть резину. Возможно людям сказали, что денег нет, но вы держитесь. Не волновал местную администрацию и тот факт, что условия проживания представляют угрозу жизни и здоровью горожан.После проверки прокуроры направили иск в суд, который постановил обеспечить семью благоустроенными квадратными метрами.Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.