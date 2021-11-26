Прокуратура Камешковского района провела проверку по обращению местных жителей по жилищному...

Прокуратура Камешковского района провела проверку по обращению местных жителей по жилищному вопросу.Оказалось, что семья, состоящая их 4-х человек, проживает в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Срок обеспечения граждан благоустроенными жилыми помещениями, установленный распоряжением городской администрации, истек, дальнейшее их нахождение в указанном доме, нарушает конституционные права на безопасные условия проживания, представляет угрозу их жизни и здоровью. Вместе с тем мероприятия по расселению не проведены, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В результате чего, прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать районную администрацию предоставить семье равнозначное благоустроенное жилье.Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу.Его исполнение находится на контроле прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/