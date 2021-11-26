В 23:08 25 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 23:08 25 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове на улице Восточной, д. 52/1.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось загорание в квартире. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://pixabay.com/ru/