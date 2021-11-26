На эти цели власти выделяли свыше 463 млн рублей.

Во Владимирской области подвели итоги оздоровительной кампании 2021 года. На эти цели власти выделяли свыше 463 млн рублей.Более 72 тысяч ребят отдохнули в летом в 27 загородных базах отдыха, 354 лагерях дневного пребывания и местах труда и отдыха.Как уточнила ио директора департамента образования Елена Запруднова, на укрепление материально-технической базы и подготовку к летнему периоду 21 учреждение получило по миллиону рублей.Кроме того, была запущена программа туристического кэшбэка.В программу субсидирования вошли 11 организаций Владимирской области: «Казачок» и «Восточный», «Олимп», «Озёрный», «Белый городок», «Сосновый бор», «Искатель», «Лесная сказка», «Берёзка», «Хрусталёк» и «Солнечная поляна».«Благодаря слаженной работе всех ведомств, поставленные задачи были выполнены», − резюмировала Елена Запруднова.