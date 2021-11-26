На эти цели власти выделяли свыше 463 млн рублей.
Во Владимирской области подвели итоги оздоровительной кампании 2021 года. На эти цели власти выделяли свыше 463 млн рублей.
Более 72 тысяч ребят отдохнули в летом в 27 загородных базах отдыха, 354 лагерях дневного пребывания и местах труда и отдыха.
Как уточнила ио директора департамента образования Елена Запруднова, на укрепление материально-технической базы и подготовку к летнему периоду 21 учреждение получило по миллиону рублей.
Кроме того, была запущена программа туристического кэшбэка.
В программу субсидирования вошли 11 организаций Владимирской области: «Казачок» и «Восточный», «Олимп», «Озёрный», «Белый городок», «Сосновый бор», «Искатель», «Лесная сказка», «Берёзка», «Хрусталёк» и «Солнечная поляна».
«Благодаря слаженной работе всех ведомств, поставленные задачи были выполнены», − резюмировала Елена Запруднова.