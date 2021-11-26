В 01:14 26 ноября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 01:14 26 ноября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре офисного здания в Муроме на Меленковском шоссе, д. 21а.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пресс-служба МЧС по Владимирской области сообщает, что на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. Сгорела кровля и внутренняя отделка 2-го этажа. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://pixabay.com/ru/