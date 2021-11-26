Народная обсерватория в Парке Горького – объект культурного наследия.

Народная обсерватория в Парке Горького – объект культурного наследия.Завершилась реставрация народной обсерватории в Парке Горького. На реставрационные работы потребовалось 180 дней, все это время объект был недоступен для посетителей. Сейчас здание выглядит, как в середине XX века. Оно возобновит работу весной 2022 года.Народная обсерватория находится недалеко от арки главного входав Парк Горького, является выявленным объектом культурного наследия. Комплексная реставрация этого строения проводилась впервые. Работы были необходимы, поскольку несущие конструкции находились в аварийном состоянии.Руководитель столичного департамента культурного наследия АлексейЕмельянов рассказал, что ведомство контролировало работы по реставрации народной обсерватории, специалисты полностью привели ее в порядок, вернули зданию первоначальный облик."Обсерватория в Парке Горького — очень интересная постройка. Ее облик практически не менялся за десятки лет. Изящная ротонда с двумя полукруглыми лестницами до сих пор встречает гостей в конце аллеи, неподалеку от главного входа", – отметил Емельянов.В городе располагается более 8,5 тысячи объектов культурного наследия. Столичная программа реставрации – самая масштабная в мире. Кстати, ранеемеждународная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers назвала Москву одним из лидеров среди европейских столиц в сфере охраны исторических памятников.С 2015 по 2019 годы Москва потратила на эти цели свыше 1,4 миллиарда евро – в 2,5 раза больше, чем Париж; и в 6,5 раза больше, чем Рим.