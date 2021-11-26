28 ноября страна будет отмечать День Матери. Он традиционно празднуется в последнее воскресенье...

28 ноября страна будет отмечать День Матери. Он традиционно празднуется в последнее воскресенье ноября.Фонд Андрея Первозванного и певица Диана Гурцкая запустили всероссийский флешмоб "Поблагодари маму". У владимирцев еще есть время принять в нем участие. Необходимо выложить на своей странице Вконтакте любимую фотографию с мамой и написать несколько слов - о значении материнской любви, о том, за что лично вы благодарны маме. Пост необходимо отметить специальными хештегами #счастьематеринства_деньматери. Три участника акции получат призы. Поблагодарите свою маму - это лучший подарок.