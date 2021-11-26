В 2021 году в регионе возбуждено уже более 400 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкогольную продукцию, не должен садиться за руль транспортного средства.Число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на территории региона за 10 месяцев текущего года снизилось на 15,2%. Однако, в текущем году выявлено 448 нарушений, содержащих признаки состава преступления по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (повторное управление ТС в состоянии опьянения).В результате рассмотрения судами данных уголовных дел 107 граждан лишены свободы на определенные сроки, 223 назначены обязательные работы в среднем на 6 месяцев, 5 гражданам назначены принудительные работы, к 31 гражданину применены штрафные санкции, еще 82 уголовных дела находятся в стадии рассмотрения.***Во Владимире инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «Фольксваген» под управлением 30-летнего местного жителя. От водителя исходил запах алкоголя. После прохождения освидетельствования, наличие алкоголя в организме мужчины было подтверждено. Выяснилось, что с мая 2018 года водитель лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.Аналогичное уголовное дело возбуждено отделом дознания Собинского ОМВД в отношении 43 - летнего местного жителя.В ноябре текущего года сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль марки «ВАЗ», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки полицейские установили, что указанный мужчина в апреле 2019 г. уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Судом ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль, употребив перед поездкой спиртные напитки.14 ноября 2021 года около 00 часов 15 минут экипажем ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в Суздальском районе был остановлен 28-летний житель города Владимира, управлявший мопедом «Мотоленд» без государственного регистрационного знака и имеющий внешние признаки алкогольного опьянения. Факт наличия алкоголя в организме данного гражданина, ранее уже привлекавшегося к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, подтвердился результатами освидетельствования.22 ноября 2021 года отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев — Польскому району завершено расследование уголовного дела по факту повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.09 октября 2021 года инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев - Польскому району был остановлен автомобиль «Мерседен-бенц» под управлением 48 –летнего жителя города Кольчугино. После прохождения освидетельствования, наличие алкоголя в организме мужчины было подтверждено. Сотрудники полиции в ходе проверки по базам данных установили, что за рулем в нетрезвом виде водитель находился не в первый раз, за что привлекался к административной ответственности.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.***Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что за совершение повторного нарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.Призываем всех неравнодушных граждан сообщать о пьяных водителях в подразделения полиции. Только совместными усилиями можно сделать наши дороги безопасными.