Ролик снят возле супермаркета «Дикси», в котором несколькими днями ранее произошёл пожар.

В социальных сетях набирает обороты скандал вокруг , которое было снято в Собинке 24 ноября. На кадрах запечатлены местные пенсионеры, которые роются в мусорных баках с выброшенными продуктами.Ролик снят возле супермаркета «Дикси», в котором несколькими днями ранее произошёл пожар. Часть пищи оказалась непригодна для продажи. Испорченная еда оказалась в контейнерах. В объективе минимум трое прилично одетых людей, которые копаются в помойке ради бесплатного продовольствия.