В эти выходные Владимирский Гидрометцентр ожидает серьезное потепление. Со стороны Европы к нам идет циклон, в его передней части южный поток воздуха и обеспечит теплую погоду. В субботу

В эти выходные Владимирский Гидрометцентр ожидает серьезное потепление. Со стороны Европы к нам идет циклон, в его передней части южный поток воздуха и обеспечит теплую погоду. В субботу ожидается до +3 градусов, а в воскресенье и до +5. И этот же циклон принесет нам осадки – синоптики прогнозируют снег с дождем. И что самое опасное