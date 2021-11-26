Смертельная авария произошла вечером 25 ноября в Юрьевце. На федеральной трассе М-7 под колеса микроавтобуса попала старушка. По предварительным данным дорожной полиции, пожилая женщина

Смертельная авария произошла вечером 25 ноября в Юрьевце. На федеральной трассе М-7 под колеса микроавтобуса попала старушка. По предварительным данным дорожной полиции, пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте. На улице было темно, вероятно, водитель микроавтобуса Пежо не успел среагировать и сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. На момент оформления ДТП,