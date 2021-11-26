По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

В Юрьевце на трассе М-7 микроавтобус насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, ДТП произошло 25 ноября в 16:40. Находившийся за рулём Peugeot Boxer 49-летний мужчина, задавил женщину. От полученных травм она скончалась на месте аварии.На момент ЧП её личность не была установлена. В соцсетях владимирцы пишут, что жительнице Владимира было 83 года.Интересно, что вблизи места трагедии находится надземный пешеходный переход. Однако бабушка решила пойти по дороге. В темноте водитель на заметил пешехода. Результат – известен.По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.