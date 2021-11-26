Смотрите в программе Вести-Владимир: - Имени Сперанского Высшая награда в области права. На...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Имени СперанскогоВысшая награда в области права. На родине великого законотворца Михаила Сперанского сегодня вручили премию его имени- Помощь в пандемиюВсегда нужны и важны. Волонтеры региона продолжают оказывать помощь многодетным семьям и пожилым людям в трудных ситуациях- СупермамаТеннис, социальный бизнес, роспись матрешек. Как это сочетать с воспитанием пятерых детей?