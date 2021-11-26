Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Имени Сперанского
Высшая награда в области права. На...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Имени Сперанского
Высшая награда в области права. На родине великого законотворца Михаила Сперанского сегодня вручили премию его имени
- Помощь в пандемию
Всегда нужны и важны. Волонтеры региона продолжают оказывать помощь многодетным семьям и пожилым людям в трудных ситуациях
- Супермама
Теннис, социальный бизнес, роспись матрешек. Как это сочетать с воспитанием пятерых детей?