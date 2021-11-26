Что интересного произошло на этой неделе во Владимирской Епархии, расскажет моя коллега Татьяна...

Что интересного произошло на этой неделе во Владимирской Епархии, расскажет моя коллега Татьяна Данилова. Эфир продолжит «Епархиальный вестник».- В храме Архангела Михаила в Добром завершается роспись стен. Здание ждет масштабная реставрация.– Верующие готовятся к встрече Рождественского поста. Как приготовить праздничное и одновременно постное блюдо?– На языческом жертвенном камне установили Поклонный Крест. История древнего храма в селе Богослово.