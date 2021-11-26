В ходе заседания законодательного собрания Владимирской области, лидер фракции КПРФ Антон Сидорко, предложил обсудить законопроект о QR-кодах. И сделать это предельно открыто, чтобы каждый

В ходе заседания законодательного собрания Владимирской области, лидер фракции КПРФ Антон Сидорко, предложил обсудить законопроект о QR-кодах. И сделать это предельно открыто, чтобы каждый народный избранник выразил свою позицию по вопросу исполнения федерального законопроекта во Владимирской области. Антон Сидорко, зам. председателя ЗакСобрания области (фракция КПРФ) Проект федерального закона о так называемых QR-кодах, согласно которому с