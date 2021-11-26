Магамед Ахматов выступил за проведение выборов губернатора и ЗС в один день.

Очередное заседание Законодательного собрания Владимирской области, состоявшееся 25 ноября, началось с выступлений представителей непарламентских партий. Лидер местной «Родины» Магамед Ахматов предложил депутатам досрочно сложить с себя полномочия и провести выборы нового созыва ЗС вместе с губернаторскими.Напомним, что по графику Владимирская область будет выбирать главу региона в сентябре 2022, а новый региональный парламент сформируют в 2023 году. Во время публичных слушаний по бюджету замгубернатора Вячеслав Кузин рассказал, что на обе кампании будет потраченоПо мнению Ахматова, область может сэкономить, проведя оба голосования в один день, а средства потратить на социальные нужды.Председатель Заксобрания Владимир Киселев отметил, что все предложения политических объединений будут рассмотрены. Авторы получат письменные ответы.