В это воскресенье Россия отметит День матери. Торжества, посвящённые этой дате, прошли сегодня в...

В это воскресенье Россия отметит День матери. Торжества, посвящённые этой дате, прошли сегодня в областной филармонии. Матерей региона поздравил врио губернатора Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- То, что государство, Президент, основную задачу ставят в том, чтобы поддержать семьи, материнство, детство, это веяние, уверен, не текущего времени. Это веяние будущего. И мы должны позаботиться о нашем будущем.В областной центр приехали родители из всех территорий региона.В торжественной обстановке 10 многодетным семьям вручены Почётные знаки "Родительская слава земли Владимирской". За крепость семейных устоев, взаимную любовь и верность, воспитание детей отмечены семьи Алексеевых, Большаковых, Евдокимовых, Летягиных, Минеевых, Сметаниных, Строкиных, Терентьевых, Шпилевич. Также заслуженные награды получили победители регионального и федерального этапов конкурса "Семья года". За победу в региональном этапе боролись 29 номинантов. А в номинации "Золотая семья" на всероссийском уровне победу одержала семья Захаровых из села Иворово Юрьев-Польского района.