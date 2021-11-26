На радость бабушке и дедушке. В областном центре началась акция по сбору новогодних подарков для...

"На радость бабушке и дедушке". В областном центре началась акция по сбору новогодних подарков для проживающих во Владимирском психоневрологическом интернате.Вашим подарком могут стать мягкие сладости: зефир, мармелад. Принимаются сувениры, книги, вязаные носки, шапки и шарфы, наборы для творчества. Адресов сбора подарков несколько, они указаны на афише акции. Точку сбора можно организовать и, например, в школе или офисе. Вопросы и предложения принимаются по телефону: 77-86-83. Давайте согревать другу друга добрыми делами!