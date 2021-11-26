Обезопасить продукцию и выявить контрафакт. Система Меркурий, разработанная владимирскими...

Обезопасить продукцию и выявить контрафакт. Система "Меркурий", разработанная владимирскими специалистами Федерального центра охраны здоровья животных, позволяет отслеживать готовые продукты и выявлять недобросовестных поставщиков.С 2018 года система работает по всей стране. Благодаря программе цифрового отслеживания можно увидеть, из какого сырья сделан продукт, какую обработку проходил, отвечает ли санитарным требованиям. В перечень входит вся подконтрольная продукция предприятий. Например, мясо, рыба, молоко, корма для животных. Благодаря такой фиксации можно проследить, какая готовая продукция была реализована в детских садах или школах.Полина Котова, начальник отдела технической поддержки информационно-вычислительного центра ФГБУ ВНИИЗЖ:- Мы можем посмотреть, где и как она была произведена, откуда она поступила, кем она была выработана. Это импортное сырье или отечественное сырье. И проследить, какая продукция из этого сырья была реализована в детских садах, школах и т.д. То есть можно полную картину составить, используя документы, которые оформлены в "Меркурий".