«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам-юридическим лицам, что до 30 ноября они могут стать участниками акции «В Новый год – бизнес без долгов!»* и выиграть призы от компании: оказание ..

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам-юридическим лицам, что до 30 ноября они могут стать участниками акции «В Новый год – бизнес без долгов!»* и выиграть призы от компании: оказание услуги по бесплатному размещению рекламы на уличных билбордах и в офисах продаж и обслуживания клиентов.Для того, чтобы стать претендентом на победу, необходимо до конца текущего месяца погасить имеющуюся задолженность за тепло и горячую воду, оплатить прогнозное потребление энергоресурсов за ноябрь и за декабрь в полном объеме. Сделать это можно с помощью онлайн-сервиса компании – в Личном кабинете для юридических лиц, банковским переводом, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел в декабре.Подобная акция для юридических лиц и предприятий региона проводится впервые. На сегодняшний день в ней уже приняли участие 176 организаций и предприятий региона.Подробную информацию об итогах акции можно получить по телефону: (4922) 44-97-87, а также в офисе продаж и обслуживания клиентов: г. Владимир, ул. Чайковского, 38Д.