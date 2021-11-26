На территории Владимирской области 26 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев...

На территории Владимирской области 26 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:71 - во Владимире40 - в Гусь-Хрустальном районе38 - в Ковровском районе37 - в Муромском районе18 - в Александровском районе17 - в Петушинском районе16 - в Кольчугинском районе14 - в Вязниковском районе12 - в Юрьев-Польском районе11 - в Суздальском районе10 - в Собинском районе10 - в Киржачском районе5 - в Камешковском районе4 - в Селивановском районе4 - в Меленковском районе3 - в Гороховецком районе3 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 194 случая заболевания.