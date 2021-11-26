На территории Владимирской области 26 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев...
На территории Владимирской области 26 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
71 - во Владимире
40 - в Гусь-Хрустальном районе
38 - в Ковровском районе
37 - в Муромском районе
18 - в Александровском районе
17 - в Петушинском районе
16 - в Кольчугинском районе
14 - в Вязниковском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Суздальском районе
10 - в Собинском районе
10 - в Киржачском районе
5 - в Камешковском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Меленковском районе
3 - в Гороховецком районе
3 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 194 случая заболевания.