Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 71 194 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 ноября выявлено 313 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 71 человека. Ещё 40 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 38 - в Ковровском, 37 - в Муромском районах. Сразу 18 инфицированных прибавилось в Александровском, 17- в Петушинском, 16 - в Кольчугинском, 14 - в Вязниковском, 12 - в Юрьев-Польском, 11 - в Суздальском районах. По 10 положительных тестов на ковид пришло пациентам в Собинском и Киржачском, 5 - в Камешковском, по 4 - в Селивановском и Меленковском, по 3 - в Гороховецком и Судогодском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 71 194 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 16 627 случаев во Владимире, 8217 - в Гусь-Хрустальном районе, 7895 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.