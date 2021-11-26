Портрет большой страны. Основной этап Всероссийской переписи населения завершен. Как идёт обработка...

Портрет большой страны. Основной этап Всероссийской переписи населения завершен. Как идёт обработка данных? И когда станут известны результаты? Об этом - в нашем репортаже.Основной этап Всероссийской переписи населения во Владимирской области завершен. Учётом численности населения и условий его проживания в России занимались почти 270 тысяч переписчиков. Работали 45 тысяч стационарных переписных участков. Сегодня началась обработка данных.Павел Малков, руководитель Росстата:- Раньше на подведение итогов переписи уходило 3-4 года. Сейчас всего год. В декабре, как я говорил, завершаем перепись в труднодоступных территориях. В январе уже, к концу января, покажем первые оперативные итоги по численности. И в течение всего 22-го года сначала появятся предварительные итоги, а потом по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные таблицы.Во Владимирской области участков было 406. Впервые принять участие в переписи можно было и без посредников. Самостоятельно ответив на вопросы на портале Госуслуг. В настоящее время, отмечают во Владимирстате, вся информация сводится в единый комплекс.Александр Быков, руководитель Владимирстата:- Копирование информации, обработка. Убираем все дублирования. К сожалению, это тоже присутствует. И на портале Госуслуг. Всё то, что не укладывается в рамки логических контролей, будет вычищено.Официальные итоги Росстат будет публиковать поэтапно. Оперативные данные о численности населения станут известны в январе. В течение года будут появляться сведения с разбивкой на городское и сельское население, в разрезе по регионам, половозрастному составу, составу домохозяйств, национальному составу. Окончательные итоги Всероссийской переписи населения станут известны к концу 2022 года.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"