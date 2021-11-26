Во Владимире состоялся «круглый стол» по теме профилактики экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, а в Вязниках сотрудники полиции провели беседы со старшеклассниками.

В регионе подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».Представители Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области приняли участие в заседании «круглого стола» в режиме видеоконференцсвязи. В обсуждении проблемных вопросов профилактики экстремизма и ксенофобии в современном обществе также участвовали представители областной администрации, научного сообщества, молодежных формирований, муниципальных образований области.Участники встречи обсудили причины возникновения преступлений экстремистской и террористической направленности среди подрастающего поколения, поделились опытом работы в сфере профилактики экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. Также присутствующие обсудили вопрос: «Взаимодействие с национальными организациями в сфере укрепления гражданского единства».Вязниковские полицейские посетили общеобразовательные учреждения города Вязники, где провели профилактические беседы с учащимися старших классов. Цель данных мероприятий - предупреждение и пресечение экстремистской деятельности и распространения радикальных идей в молодежной среде.Сотрудники по делам несовершеннолетних разъяснили школьникам значение понятий «экстремизм» и «терроризм», рассказали, как не стать жертвой злоумышленников и не быть вовлеченным в преступную деятельность. Стражи порядка рекомендовали подросткам быть бдительными при общении в социальных сетях и не размещать материалы, способные вызвать межнациональную вражду, не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов, предупредили об ответственности за пропаганду и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.Уроки, посвященные формированию нетерпимости к экстремистской идеологии, а также развитию духа патриотизма у молодежи, проведены и в других районах региона.