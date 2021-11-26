Чаще всего такую работу ищут женщины, которые в среднем хотят получать за свой труд не менее 24 тысяч рублей.

Во Владимирской области появились вакансии контролёров QR-кодов и термометрии. Об этом сообщает служба исследований HH.ru.В целом по России резюме с такими пожеланиями опубликовали 78 соискателей. Больше всего желающих встать у входа со сканером в Липецкой и Свердловской областях, а также в Москве и на Алтае. Единичные случаи выявлены в Ярославской и Владимирской областях. Если поискать на Avito, то можно найти более 350 предложений по всей стране.Чаще всего такую работу ищут женщины, которые в среднем хотят получать за свой труд не менее 24 тысяч рублей.На фоне , которое намечено на 15 декабря, можно констатировать, что без куска хлеба такие «специалисты» не останутся. Чаще всего они требуются в торговые центры и заведения общепита.