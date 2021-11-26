Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 26 ноября, провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 26 ноября, провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.Они обсудили подготовку к заседанию Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Также спикеры договорились, что делегации обеих стран займут общую позицию в ходе ассамблеи Межпарламентского союза в Мадриде по вопросу о ситуации на белорусско-польской границе."Речь идет о недопустимости двойных стандартов и осуждении жестокого обращения польских властей с беженцами", – сообщает пресс-служба Госдумы.Заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Минске 2 декабря. Визит в белорусскую столицу станет первым для Вячеслава Володина на должности спикера Госдумы восьмого созыва.Парламентарии обсудят организационные вопросы, реализацию решений Высшего Госсовета Союзного государства. Ожидается выступление госсекретаря СГ Дмитрия Мезенцева.Ранее Володин Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент помочь беженцам на границе Белоруссии и Польши. По словам спикера, к такой ситуации привели действия западных стран.