Волонтеры «Единой России» продолжают оказывать помощь жителям Владимирской области. Они доставляют...

Волонтеры «Единой России» продолжают оказывать помощь жителям Владимирской области.Они доставляют продуктовые наборы, лекарства, товары первой необходимости одиноким и маломобильным гражданам.Нине Васильевне в этом году исполнилось 90 лет. Пенсионерка признаётся, что сил не всегда хватает даже за хлебом сходить. И тут приходят на помощь волонтеры. Для нее они уже стали как родные внуки. Не только продукты принесут, но и по хозяйству помогут.Нина Васильевна Куприна, пенсионерка:- Вот давление у меня высокое бывает, то я всегда им звоню! Сразу же приходят! Они мне все вскопали и картошку посадили. Нарыли - я вам щас покажу сколько…Работа кипит во всех районах области. Добровольцы помогают многодетным семьям, людям с хроническими заболеваниями. Только в Вязниковском районе работают более пятисот активистов.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»:- Я думаю, что сейчас любая помощь очень важна. Потому что кто-то не имеет возможность выходить в магазин. Сегодня молодежь, соблюдая все меры осторожности, может закупить продукты и принести. Это очень важно! Это помощь, которая действительно важна и востребована.Поддержку оказывают и тем, кто сражается с коронавирусной инфекцией, что называется, на передовой. Добровольцы разбирают документы, заполняют анкеты, принимают звонки и консультируют граждан по разным вопросам. Поддерживают жителей на мобильных пунктах вакцинации.Сейчас в области усиливают работу волонтерских штабов «Единой России». Ребята ждут новых добровольцев: студентов и просто неравнодушных жителей региона.«Вести-Владимир»