Год назад на базе инфекционного отделения в муниципалитете развёрнут и работает ковид-госпиталь на 40 мест.

Александр Авдеев посетил Судогодскую центральную районную больницу имени Поспелова.«У нас работают три стационарных пункта вакцинации и один мобильный комплекс. Доля привитых составляет 53%», – отрапортовал глава районной администрации Александр Смирнов.Год назад на базе инфекционного отделения в муниципалитете развёрнут и работает ковид-госпиталь на 40 мест.Как сообщили в пресс-службе губернатора, большинство из них сейчас свободны.Главврач учреждения Алексей Трофимов рассказал врио губернатора о привлечении в районную систему здравоохранения молодых специалистов. В больнице укрепляется материально-техническая база, закупается новое оборудование. В последнее время на эти цели потрачено 27,2 млн рублей. Капитально отремонтированы обе поликлиники.Кроме того, в 2019 и 2020 году построено четыре фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Картмазово, Передел и Новая, а также в посёлке Болотский.