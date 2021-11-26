ВТБ предоставит финансирование компании «Мангазея Девелопмент» на строительство жилого комплекса бизнес-класса «Интонация» в Москве на сумму 5,2 млрд. руб. В рамках проекта будет ..

ВТБ предоставит финансирование компании «Мангазея Девелопмент» на строительство жилого комплекса бизнес-класса «Интонация» в Москве на сумму 5,2 млрд. руб.В рамках проекта будет возведено более 25,5 тысячи квадратных метров жилья. Финансирование проекта будет осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в ВТБ. Жилой комплекс «Интонация» — проект бизнес-класса, расположенный в Щукинском районе Москвы, состоит из 308 квартир. Срок сдачи – 4 квартал 2023 года. Объект имеет класс энергоэффективности А+, то говорит о повышенной экологичности комплекса, проектом предусмотрена система «Умный дом».«С группой «Мангазея Девелопмент» нас связывает крепкое партнерство, все текущие проекты компании реализуются совместно с ВТБ. Для нас также важно, что при строительстве применяются ресурсосберегающие технологии. Использование бридж- и проектного финансирования, наша экспертиза и компетенции позволяют повышать качество проработки строительных проектов и их надежность», - отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.«Банк ВТБ - наш ключевой и надежный партнер. Его экспертиза, оперативность и клиентоориентированность помогают «Мангазее Девелопмент» вводить жилые комплексы в эксплуатацию с опережением графика. Мы уверены, что ЖК «Интонация» будет реализован в запланированный срок», – сказал финансовый директор «Мангазея Девелопмент» Дмитрий Соболев.Справочно:Компания «Мангазея Девелопмент» реализует девелоперские проекты жилой и коммерческой недвижимости в сегментах бизнес и комфорт с 2012 года. Общая площадь объектов - 247 тыс. м2.