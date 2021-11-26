Репетиция в театре. Режиссер объясняет актеру задание. Режиссер (активно жестикулируя):
- Ты выходишь на сцену и говоришь: "Я - мельник!"
Актер выходит на середину сцены, поднимает правую руку вверх и вперед и вдохновенно произносит: "Я - мельник!"
Режиссер:
- Нет, нет, нет, ты не понял, ты должен выйти на сцену и сказать, что ты мельник! Чтобы я понял, что ты - мельник!
Актер снова выходит на сцену, прижимает руки к груди и громко произносит: "Я - мельник!!!"
Режиссер (разъяренно):
- Какой ты на хрен мельник! Ты должен сказать это так, чтобы я понял, чтобы весь зал понял, чтобы самая последняя собака на галерке поняла, что ты - Mельник!
Актер выходит на сцену, чуть не плачет, рукой держится за сердце, в изнеможении падает на колени: "Ну ка
еще анекдот!