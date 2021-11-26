Ребята подготовили рисунки с изображением самых красивых и очаровательных мам в погонах.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этот день самые теплые слова любви и благодарности адресуют мамам.Юные жители Владимирской области поздравляют своих мам - сотрудниц органов внутренних дел с Днем Матери и дарят творческий подарок - свои рисунки!Ребята из Владимира, Гусь-Хрустального, Киржачского, Кольчугинского, Муромского и Юрьев-Польского районов изобразили в своих работах самых красивых и очаровательных мам в погонах.