Сотрудниками полиции изъято более 15 килограммов наркотического средства растительного происхождения.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков. Ранее не судимому 47-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.Предварительным следствием установлено, что мужчина весной текущего года обнаружил на своем приусадебном участке дикорастущие кусты конопли. Фигурант решил не уничтожать растения, а после их созревания срезал, высушил и хранил с целью дальнейшего собственного употребления.В октябре текущего года в ходе проведения совместных с УНК УМВД России по Владимирской области оперативно-розыскных мероприятий в доме подозреваемого сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты растительные вещества зеленого цвета и части сухих растений.Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые растения были направлены на экспертизу, которая показала, что представленная растительная масса является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) общей массой более 15000 граммов.В настоящий момент материалы дела переданы в суд, для рассмотрения по существу.Санкцией ч.2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.