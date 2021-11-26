Благодаря запрету на въезд на территорию Российской Федерации житель Владимирской области вспомнил...

Благодаря запрету на въезд на территорию Российской Федерации житель Владимирской области вспомнил о своих родительских обязанностях и оплатил 100 тысяч рублей задолженности по алиментам в пользу дочери.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области, после развода родителей несовершеннолетняя девочка осталась с матерью, а отца суд обязал ежемесячно платить алименты в размере 1/4 от заработной платы и иных доходов. Так как в полном объеме 34-летний мужчина средства на содержание ребенка не выплачивал, исполнительный документ был передан на исполнение в отдел судебных приставов Юрьев-Польского района.Мужчину предупредили о возбуждении исполнительного производства, однако он игнорировал требования судебного пристава об оплате долга. Задолженность по исполнительному производству составила более 100 тысяч рублей.В рамках принятия мер принудительного исполнения сотрудник ведомства ограничил неплательщика в праве на выезд и въезд за пределы Российской Федерации. Постановление вступило в силу в тот момент, когда мужчина находился в гостях у своей матери на территории Республики Казахстан.Возвращаясь во Владимирскую область на поезде, должника сняли с железнодорожного транспорта сотрудники пограничной службы. Вернуться домой мужчина смог лишь после оплаты долга и отмены постановления об ограничении права въезда в РФ. В кратчайшие сроки горе-отец погасил задолженность перед ребенком в полном объеме. Денежные средства на содержание дочери были перечислены взыскателю, а сам житель Владимирской области смог вернуться в регион.Контроль за исполнением родительских обязательств продолжается.Фото: https://pixabay.com/ru/