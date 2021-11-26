В Гусь-Хрустальном прошли общественные слушания по вопросу отмены прямых выборов главы города. Как...

В Гусь-Хрустальном прошли общественные слушания по вопросу отмены прямых выборов главы города.Как сообщают в местном Горсовете, в них приняли участие 99 горожан. 53 человека проголосовали против ликвидации всенародных выборов, 46 жителей города выступили за переход на систему с главой - сити-менеджером, выбираемым местными депутатами. Итоги голосования, правда, носят рекомендательный характер, и окончательное решение за горсоветом. Отметим, на текущий момент прямые выборы главы в нашем регионе сохранились только в двух городах - в Гусь-Хрустальном и Муроме.