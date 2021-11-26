Он зарезал товарища во время пьяной ссоры.

В Гусь-Хрустальном 63-летний мужчина зарезал знакомого. Его приговорили к девяти годам «строгача».Следователи установили, а суд подтвердил, что 20 декабря прошлого года около 22 часов друзья устроили застолье. Во время пиршества между ними произошла ссора. Словесная перебранка переросла в поножовщину. Пожилой гусевской «ниндзя» нанёс собутыльнику три удара ножом – в живот, левое и правое бедро. От полученных травм 51-летний потерпевший скончался на месте поединка.На допросах душегуб отрицал свою вину. Подозреваемый пытался спихнуть убийство на фантомного участника пьянки, который, якобы, вырубил его в начале побоища.«Я потерял сознание, а когда очнулся, то Олег (имя изменено) уже не подавал признаков жизни», - настаивал он на своей версии случившегося.Опытные следаки в сказки обвиняемого, разумеется, не поверили. Все доказательства указывали на него.Суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы по ч. 1 ст. 105 УК РФ.