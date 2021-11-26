Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской...

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему жителю города Гусь-Хрустальный. Суд признал его виновным в совершении убийства.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 20 декабря 2020 года около 10 часов вечера мужчины распивали спиртное. В какое-то время между ними произошёл конфликт, и обвиняемый нанес знакомому три удара ножом в живот, левое и правое бедро.От полученных телесных повреждений 51-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал, пояснив, что он не причастен к совершенному преступлению, поскольку неустановленное лицо его ударило по голове, и он потерял сознание, а когда очнулся – его знакомый уже не подавал признаков жизни.Версия обвиняемого опровергнута собранными следователем СК России доказательствами.С учетом всех обстоятельств совершенного преступлении суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://pixabay.com/ru/