Мужчину задержали на улице в пьяном виде.

Петушинский районный суд оштрафовал 41-летнего мужчину за угрозу убить полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В сентябре его задержали на улице в пьяном виде. Нарушителя общественного порядка доставили в пункт полиции ОМВД России по Петушинскому району.Разгневанный житель высказал в адрес сотрудника МВД и его близких угрозы применения насилия и физической расправы, которые были восприняты последним, как реальные. В результате к административке добавилась уголовная статья.Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.Фемида оштрафовала подсудимого на 25 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.