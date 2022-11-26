В Муромском районе, на автомобильных дорогах Владимир – Муром – Арзамас и Муром – М-7 «Волга» из-за...

В Муромском районе, на автомобильных дорогах Владимир – Муром – Арзамас и Муром – М-7 «Волга» из-за погодных условий сломались сразу две трансформаторные подстанции, сообщает в своей группе в ВКонтакте департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.В результате, развязки на автомобильных дорогах остались без освещения.Причину выхода из строя оборудования будет выяснять специализированная лаборатория.На подстанции, расположенной рядом с селом Ковардицы, в 1,5 км от Мурома, вышли из строя изоляторы высокого напряжения, на подстанции, расположенной недалеко от развязки на Гороховец, перестали функционировать разрядники, защищающие аппаратуру от перенапряжения.Подрядчики оценили ситуацию и обещают заменить поврежденное оборудование до 4 декабря.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области