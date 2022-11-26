Еще во времена Великой Отечественной войны в состав воинских подразделений Красной армии входили...

Еще во времена Великой Отечественной войны в состав воинских подразделений Красной армии входили около 70 тысяч собак. Четвероногие друзья проявляли мужество и героизм наравне с людьми.Пушистые помощники есть сейчас и в зоне СВО. Администрация Владимирской области на своем telegram-канале представила фотоподборку, на которых изображены герои. Это лишь часть из них. Есть как собаки, так и кошки. Последние, в большинстве своем, становятся символами роты.И теперь жители отправляют посылки не только бойцам, но и питомцам, сопровождая записками "лично в лапы".Фото представила Администрация Владимирской области